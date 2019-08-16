Погода на середину августа в России: потепление немного задержится
Облачную дождливую погоду над Русской равниной и в большинстве регионов средней полосы обеспечит теряющий активность малоподвижный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В Москве 17 и 18 августа будет временами дождь. В субботу будет 16-18 градусов тепла, а в воскресенье температура даже повысится. Прогноз на этот день – от 19 до 21 градуса. Ветер ожидается восточным. В середине следующей недели возможна слабая электромагнитная буря. В середине неделе также рост температуры до 27 градусов, а затем дожди и снижение температуры к следующим выходным до 10 градусов.
На фоне повышенного атмосферного давления будет солнечно и тепло в Санкт-Петербурге, сообщает Центр ФОБОС. В субботу в Северной столице будет 22-24 градуса, а в воскресенье – 24-26 градусов.
Теплее обычного и на Русском Севере. Кратковременные дожди пройдут только в Вологодской области и на юге Архангельской. В Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре ожидается от 18 до 21 градуса. В Нарьян-Маре в субботу будет 13-15 градусов, в воскресенье потеплеет до 16-18.
В зоне атмосферного фронта оказалось Черноземье. Здесь местами пройдут грозовые дожди. В Курске, Белгороде и Воронеже будет 25-28 градусов. Небольшие дожди пройдут в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани при температуре 18-21 градус. В Среднем Поволжье будет солнечно и тепло. Температура в Пензе, Сызрани и Самаре будет от 27 до 30 градусов. В низовьях Волги – сухо и жарко: в Астрахани и Волгограде – 31-34 градуса.
Грозовые дожди принесен на российский юг атмосферный фронт. 30 градусов в Ростове-на-Дону и Краснодаре будет в субботу 17 августа. В воскресенье температура не вырастет выше 25. В Сочи будет 24-26 градусов. И ждите здесь сильные грозовые ливни.
В Крыму дожди с грозами пройдут только в субботу. В Ялте в субботу 29-31 градус, в воскресенье – 25-27.
Тепло и сухо на Южном Урале. В субботу в Уфе и Челябинске 27-30 градусов, в Екатеринбурге – 26-28 градусов, в воскресенье пройдет кратковременный дождь, а температура снизится на три градуса.
Солнечно и без существенных осадков в Западной Сибири. Омск, Новосибирск, Барнаул и Кемерово оказались в области повышенного давления. Здесь комфортная летняя температура от 25 до 28 градусов.
И теперь о Дальнем Востоке России. На юге региона в зоне атмосферного фронта ожидаются продолжительные дожди, местами они будут сильными. В Благовещенске и Хабаровске температура 14-17 градусов, а во Владивостоке – 17-19.
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