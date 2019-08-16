ЦСКА проявляет интерес к хавбеку "Монако" Аит-Беннассеру

Полузащитник футбольной сборной Марокко Юссеф Аит-Беннассер, права на которого принадлежат клубу "Монако", может оказаться в московском ЦСКА. Инсайдеры сообщают, что сумма возможного трансфера может составить от 5 до 6 млн евро.

Марокканец перебрался в "Монако" из французского "Нанси" в 2016 году, но плотно закрепиться в основе монегасков не сумел, сообщает Чемпионат.Ru. В минувшем сезоне Аит-Беннассер был отдан в аренду в "Сент-Этьен" и, как считают французские журналисты, может быть выставлен на продажу.