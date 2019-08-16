Лось отправил в кювет легковушку с детьми под Киржачом

Целая семья пострадала в столкновении легкового автомобиля с лосем во Владимирской области. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Едва не завершившаяся трагедией авария произошла около половины пятого утра 14 августа в Киржачском районе. Житель Кольчугина вместе с супругой и двумя детьми следовал в сторону Киржача, когда на дорогу прямо перед машиной выбежал сохатый.

Водитель и его жена успели только охнуть, и "Лада-Гранта" тут же врезалась в животное, после чего улетела в кювет, повалила дерево и перевернулась на крышу.

Супруги и их дети отделались незначительными травмами, что, несомненно, является большим везением — обычно такого рода встречи с лосями заканчиваются печально для людей. О состоянии животного ничего не сообщается.