Чудесная посадка Airbus в Подмосковье: подробности из первых уст

Дамир Юсупов, который смог посадить Airbus А321 в кукурузном поле, сказал, что стесняется своей известности.

В Екатеринбурге на брифинге для прессы он сказал, что не чувствовал страха, когда понял, что у самолета отказали двигатели.

"Боязни и страха не было. Видел перед собой кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко", — сказал Юсупов.

Пилот рассказал, что сын очень переживает за него и гордится: "Очень рад, что все живы-здоровы, гордится мной".



Также перед журналистами выступил старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. По его словам, он действовал строго по инструкции: "Работал как робот — все, как учили. Отстегнуть, сказать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших".

Паники на борту не было. Сначала люди испугались и начали кричать, но он попросил всех соблюдать спокойствие и показал, где находятся выходы, и "все дружно друг за другом начали прыгать". Некоторые пытались забрать свои вещи, но Дмитрий им сказал, чтобы быстро выходили. "Толкучки на выходе не было — восемь выходов", — сказал стюард. Эвакуация пассажиров заняла меньше минуты.

Ивлицкий сообщил, что работает бортпроводником уже пять лет, из них 3 года — страшим проводником. А с этим экипажем он летел впервые.

В свою очередь коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил, что авиакомпания скорректирует программу обучения пилотов, и случай в Жуковском тоже войдет в тренировку. "Это посадка на очень малых высотах", — пояснил Скуратов.

Он отметил, что весь экипаж продемонстрировал отличную пилотную подготовку. По его словам, пилот был подготовлен в ручном управлении управлять самолетом, что он и сделал.