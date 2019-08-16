Из Ачинской больницы выписаны все пострадавшие при взрывах в Каменке

Из Центральной районной больницы города Ачинска выписали всех пострадавших при взрывах на военном полигоне в Каменке. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

"Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь. Их состояние в день госпитализации врачи оценивали как среднетяжелое. К настоящему моменту стационар ачинской больницы покинули все пострадавшие при ЧП. За последние сутки никто из них в лечебное учреждение не обращался", — сообщили представители Минобороны.

Напомним, 5 августа из-за пожара на пороховом складе в войсковой части пострадали сорок человек. Один из пожарных погиб на месте. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы осколочные раны, контузии и переломы. В свои дома люди смогли вернуться только 7 августа.

По последним данным, стационарное лечение проходят только военнослужащие. Два человека остаются в госпитале Министерства обороны.