Остановка в Красногорске ждет своих автобусов уже 30 лет
Ее нет ни в одном маршруте общественного транспорта, а последний автобус отправился отсюда 30 лет назад: в подмосковном Красногорске обнаружили загадочную остановку, которой давно никто не пользуется. Но ее регулярно ремонтируют и обновляют, а недавно и вовсе заменили на современный павильон. Зачем?
Остановка, на которой уже никто ничего не ждет. Такого количества народа, как сейчас здесь не бывает никогда: люди собрались, чтобы встретиться со съемочной группой. Прохожие думают, что наконец-то запустили маршрут.
- Мы с вами сидим. Когда автобус придет?
- Никогда сюда не придет.
Мы решили попробовать и подождали немного. Потом еще немного. И еще немного. Уехать получилось только на редакционной машине. Автобуса на улице Георгия Димитрова не видели уже больше 30 лет.
"Я в тот день, как его запустили, сразу на нем проехал", — рассказывает Игорь Смирнов.
- Это было когда?
- Это было очень давно. 80-е, наверное.
Когда-то эта остановка называлась "Голубое озеро" по названию кафе, которого тоже уже не существует. В специальном мобильном приложении для общественного транспорта, если нажать, она обозначается просто как остановка общественного транспорта: никаких маршрутов не предлагается.
И что самое невероятное, остановку регулярно обновляют. Сначала на протяжении нескольких лет ее просто красили, а недавно и вовсе заменили старый павильон на новый. Проводить Wi-Fi и устанавливать порты для зарядки гаджетов не стали.
- Вот ее обновили, деньги потратили, а чего она стоит — непонятно. Люди от дождя иногда прячутся.
- Вас это все удивляет?
- Я — житель Красногорска, меня здесь ничего не удивляет.
Когда то тут ходил маршрут номер 5 от станции Павшино до железнодорожной платформы Красногорская. Им пользовались сотни пассажиров. Поскольку большинство жителей района — пенсионеры, автобус был бы востребован и сегодня.
- А люди, которые больные в поликлинику идут, им нужно дойти семь минут, доехать до стадиона "Зоркий", потом еще столько же идти до поликлиники.
- Никакого отношения к пожилым людям нет особенно, и вот, с сумками тащишься, идешь и идешь по темноте, это очень неудобно.
Как оказалось, такая пустынная остановка на улице Димитрова не одна. Проехав буквально 400 метров, мы обнаружили еще одну остановку. Павильон здесь конечно не меняли, но видно, что она свежевыкрашена. В окне когда-то было расписание маршрутов, и появится ли оно здесь снова — большой вопрос.
В Министерстве транспорта Московской области пояснили, что остановкам пустовать осталось недолго. После запуска Московского центрального диаметра Нахабино — Подольск, появятся и новые автобусные маршруты.
"Министерством вместе с администрацией городского округа Красногорск прорабатывается вопрос изменения маршрутов, в том числе запуск новых маршрутов, которые будут запущены по улицам Железнодорожная и Димитрова, и данный остановочный павильон будет востребован", — говорит начальник Управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.
Если все пойдет по плану, автобусы по улице Георгия Димитрова поедут уже в конце этого года.
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