Двое рабочих погибли при обрушении здания в Волхове

Два человека погибли при обрушении здания в Ленинградской области — их завалило обломками. Очевидцы сняли на видео операцию по разбору завалов.

ЧП произошло на территории завода "Пикалевская сода" в Волхове, где рабочие подрядной организации производили демонтаж здания. По предварительным данным, из-за технологической ошибки обвалилась стена третьего этажа и придавила двух человек.

"Они упали с высоты, их завалило обломками", — пояснил 47news глава администрации Волховского района Алексей Брицун.