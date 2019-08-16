В Белоруссии юный хоккеист погиб под колесами поезда

Игрок детской команды белорусского хоккейного клуба "Молодечно" по пути на тренировку попал под поезд и скончался от полученных травм. Причиной гибели 14-летнего хоккеиста Андрея Мицкевича стала его невнимательность и наушники, которые помешали пареньку услышать звуки локомотива.

"В то утро он ехал на тренировку, — цитирует Хоккей.Ru источник в в ДЮСШ ХК "Молодечно-2018". – И не доехал. На этом железнодорожном переходе и просмотр хороший в обе стороны, и шлагбаум стоит, и сигнал подается, что поезд идет. Для нас это был шок. Для всех".

По словам очевидцев, подросток пропустил электричку, двигающуюся в направлении Молодечно, но не заметил приближение по встречному пути пассажирского поезда Гродно – Минск. В наушниках он продолжил переходить пути и попал под поезд.