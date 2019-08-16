Футбольный "Енисей" возглавил тренер Юрий Газзаев
Клуб "Енисей" из Красноярска, который в минувшем сезоне выбыл из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу, стал одной из первых команд в ФНЛ, которая по ходу нового турнира поменяла главного тренера. На место Виктора Тренера пришел более опытный Юрий Газзаев.
При этом стоит напомнить, что фактически обязанности наставника красноярской команды исполнял Александр Алексеев. Газзаев с конца июля входил тренерский штаб "Енисея" и был тренером-консультантом. Ранее он был одним из кандидатов на пост главного тренера, но тогда руководство сделало иной выбор.
Причиной смены рулевого на капитанском мостике сибирской команды стал ее неудачный старт в турнире ФНЛ: после 8 туров "Енисей" занимает только 19-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 6 очков.
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