Все счета Атамбаева арестованы

На все счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в киргизских банках наложен арест. Также под арестом оказались имущество, ценные бумаги и акции. Сам Атамбаев сейчас является фигурантом сразу 12 уголовных дел. Среди них — убийство, организация массовых беспорядков, коррупция.

Арест наложен и на имущество, которое принадлежит супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, также арестовано имущество связанных с Атамбаевым компаний: на телеканал "Апрель", ОАО "Медиафорум", "Кыргызавтомаш" и ряд других, сообщает РИА Новости.

В Генпрокуратуре Киргизии заявили, что арест наложен "в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева и его близких родственников".

Операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецслужбы Киргизии провели 7-8 августа 2019 года. Первые две попытки штурма оказались неудачными. В плен к сторонникам Атамбаева попали шестеро бойцов спецназа, один получил смертельное ранение. Раненых спецназовцев Атамбаев передал сотрудникам правоохранительных орган, а затем после переговоров сдался.

При этом столкновения между сторонниками экс-президента и сотрудниками правоохранительных органов продолжались и после сдачи Атамбаева. Всего во время беспорядков пострадали 136 человек. Были арестованы четыре десятка сторонников экс-президента.

Создатель парламентской социал-демократической партии Киргизии Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году. Но вскоре после президентских выборов на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента в конце июля 2019 года. Атамбаев все обвинения в свой адрес отвергает. Он считает, что его сподвижников носят политический характер. Со следствием экс-президент не сотрудничает. Госкомитет Киргизии по нацбезопасности обвинил Атамбаева в подготовке государственного переворота в республике.