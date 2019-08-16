Новые убийства в США: расстрел у университета Алабамы

В США произошла еще одна стрельба. Возле стен государственного университета Алабамы были расстреляны пять человек, есть погибшие.

Об инциденте сообщает New York Post. Это случилось в четверг вечером, 15 августа. Глава университета рассказал, что педагоги не сразу поняли, что стреляют возле их учреждения образования. Они подумали, что стрельба происходит возле соседнего офисного здания.

К тому моменту, когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, один пострадавший оказался уже мертв. Четверых госпитализировали, но вскоре в больнице скончалась еще одна жертва нападения. Состояние двоих людей оценивается как тяжелое. Пятый человек получил не слишком опасные для жизни травмы, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Пока не установлены личности тех, кто учинил стрельбу. Полиция проводит следственные мероприятия.

В последнее время в США участились нападения на людей с использованием огнестрельного оружия. Из последних случаев — стрельба в Филадельфии. Перестрелка произошла в одном из зданий города во время спецоперации по поимке наркоторговцев. Сотрудники полиции пытались проникнуть в дом, но злоумышленник встретил их беспорядочной стрельбой, в ходе которой ранил шестерых.