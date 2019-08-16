Пускепалис оставит МХАТ ради театра имени Волкова
Новым художественным руководителем ярославского театра драмы имени Волкова станет Сергей Пускепалис.
Сейчас он является заместителем худрука по творческой работе МХАТа имени Горького. Пускепалис сказал, что должности не предполагают совмещения, сообщает РИА Новости.
"Мы попытаемся как-то решить с Эдуардом Бояковым, чтобы уход был мягкий. Мы продумаем, как сделать это тактично", — сказал Пускепалис.
В 2009-2010 годах Пускепалис был главным режиссером театра Волкова. Он поставил спектакли "Три сестры" и "С любимыми не расставайтесь". Сейчас Пускепалис представил свою концепцию развития, в соответствии с которой театр должен стать не только исторически, но и по существу первым. Он предложил на базе театра разработать новую фестивальную стратегию. Также Пускепалис намерен открыть биржу труда для молодых деятелей культуры, создать медиабиблиотеку и проводить конференции для критиков.
Заместитель министра культуры Павел Степанов сообщил, что Волковский театр будет внесен в список особо ценного объекта культурного наследия. Документы уже согласованы всеми ведомствами, в ближайшее время будет подготовлен указ, передает "Интерфакс".
Российский государственный академический театр драмы имени Волкова — старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. Как сообщалось ранее, Минкульт снял с повестки вопрос объединения театра имени Волкова и Александринского театра в Петербурге.
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