Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России. Это позволило российским экспортерам заработать дополнительно, по меньшей мере, около 905 миллионов долларов с ноября 2018 года по июль 2019 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. В расчетах учитывается разница между стоимостью экспортной нефти из России Urals, а также бенчмарком Brent за названный выше период по сравнению со средним за пять лет показателем. Скачок спроса на российскую нефть произошел после сокращения производства со стороны стран-экспортеров и их партнеров.

Спрос на Urals в регионе Средиземноморья находился на максимальных значениях за всю историю, сообщает агентство, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

Ранее сообщалось, что администрация США ввела санкции в отношении Венесуэлы в конце января 2019 года. Против Ирана ужесточенные меры начали действовать с мая.