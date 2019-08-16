16 августа 201915:14
МИД РФ сообщил о захвате неизвестными судна с россиянами
У берегов Камеруна захвачено грузовое судно, на борту которого находятся трое граждан России.
По данным МИД, грузовое судно "Мармалайта", принадлежащее датской компании "Ультрабалк", следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Оно было атаковано 15 августа в районе порта Дуала. Нападавшие захватили восемь моряков, среди которых трое россиян.
Российские дипломаты активно взаимодействуют с правоохранительными органами Камеруна и судовладельцами для скорейшего освобождения моряков, сообщается на сайте МИД РФ.
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