Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек

В Ульяновске следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи горожан с симптомами отравления.

Как передает "Интерфакс", в региональном управлении Следственного комитета России проинформировали о смерти еще одного человека. Ранее сообщалось об одном погибшем.

В СКР сообщили о том, что среди семерых пострадавших, поступивших в больницы Ульяновска с кровотечениями, двое – дети. Отмечается, что по мнению врачей, угрозы жизни несовершеннолетним нет.

В свою очередь старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима рассказал, что ЧП случилось с семейной парой, двумя их детьми, родителями супругов и их знакомым. Зима отметил, что все они отравились подсолнечным маслом.

Сами же госпитализированные подозревают, что отравились крысиным ядом, который каким-то образом попал в подсолнечное масло. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах Ульяновской области.

По словам собеседника агентства, злополучный продукт изготовил у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.

Несколько бутылок масла пенсионер подарил данному знакомому, часть — отдал своей дочери, еще часть — оставил себе.

Через полтора месяца дочь пенсионера решила приготовить на этом масле еду. После это женщина, ее супруг и двое их детей попали в больницу. Были госпитализированы и знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло.