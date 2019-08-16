Главного защитника животных Франции заметили на корриде
Во Франции произошел очередной скандал, в котором замешаны члены действующего правительства страны. Причиной тому стала появившаяся фотография, на которой опубликованы восседающие на трибуне министр территориального планирования Жаклин Гуро, а также министр сельского хозяйства Дидье Гийом, который является ответственным за защиту животных. Снимок не вызвал бы такой широкий общественный резонанс в национальных СМИ, если бы он не был сделан во время очередной корриды в Байонне.
Об этом сообщает издание HuffPost. Противоречивое явление возмутило фонд Брижит Бардо. Официальный представитель организации Кристоф Мари заявил в эфире одного из местных радио, что они шокированы, поскольку Дидье Гийом отвечает за защиту животных, потому совершенно непонятно, что он делал на корриде, где убивают быков. Также зоозащитник отметил, что министр недавно обещал анонсировать невиданные меры по защите животных во Франции. "Если это тот самый уровень, то это и правда невиданно и возмутительно", — отметил Мари.
Снимок был сделан 14 августа, в тот день, когда на корриде в Байонне были убиты шесть быков. Ни Жаклин Гуро, ни Дидье Гийом еще никак не прокомментировали критику, обрушившуюся в их адрес.
Фотографии с трибуны опубликовал на своей странице в Twitter журналист Пьер Сабати. Также в его аккаунте можно найти еще несколько снимков, на которых запечатлен матадор, позирующий перед публикой с отрезанным хвостом и двумя ушами быков.
К слову, французский уголовный кодекс делает исключение именно для игр с быками в рамках местной традиции. Но далеко не всегда подобные зрелища с животными доходят до их убийства. Например, в гасконском городе Вье-Буко-ле-Бен вместо быков участие в подобных играх принимают коровы, только там шоу строится больше на выполнении различных трюков, а не на конечной смерти копытного.
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