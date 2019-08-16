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16 августа 201916:30

Гренландию Трампу не продадут

EPA

Гренландия не продается — так министерстве иностранных дел Гренландии (автономная территория Дании) прокомментировали проявляемый президентом США интерес к покупке острова.

"Гренландия богата такими ценными ресурсами, как природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и новый фронтир для экстремального туризма. Мы открыты для бизнеса, но не продаемся", — сообщила глава ведомства Ане Лоне Баггер, передает "Интерфакс".

Среди местных политиков сообщения об амбициях американского президента вызвала недоумение и возмущение.

"Должно быть, это первоапрельская шутка", — заявил бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, занимавший этот пост в 2009-2011 годах.

"Мысль о том, что Дания продаст 50 тысяч своих граждан США, абсолютно смехотворна", — сообщил представитель Датской народной партии Сёрена Йесперсена. При этом он отметил, что подобные притязания Дональда Трампа являются доказательством того, что он окончательно сошел с ума.

О намерении президента США купить крупнейший остров в мире ранее сообщила газета The Wall Street Journal. По данным источников издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников, возможна ли такая сделка, и даже просил юрисконсульта Белого дома подготовить правовую экспертизу проекта. По данным газеты, желание приобрести Гренландию может объясняться намерением США расширить свое военное присутствие в Арктике.

В сентябре Дональд Трамп намерен приехать в Данию с визитом. Будет ли в ходе переговоров затрагиваться тема с покупкой Гренландии, пока неизвестно.

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