Фестиваль фейерверков, прогулка по садам и день рождения Парка Горького: куда пойти в выходные

Москвичей в выходные ждет грандиозное шоу: фестиваль фейерверков, главной темой которого станет театр. Другие яркие события этих выходных в Москве — бесплатные экскурсии по садам фестиваля "Цветочный джем", исторические квесты в "Царицыне" и день рождения Парка Горького.

Мы находимся на крыше павильона "Рабочий и Колхозница" у самого подножья гигантской бронзовой скульптуры. Это одна из лучших смотровых, а теперь и концертных площадок Москвы. Берите теплые пледы и приходите сюда сегодня вечером полюбоваться закатом, а заодно посмотреть шуточный мюзикл в постановке Алисы Гребенщиковой.

Спускаемся вниз и отправляемся гулять по ВДНХ — здесь сейчас проходит фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди". Уютная беседка в лесной чаще, тенистый уголок на берегу водопада — повсюду аромат свежей травы и цветов. Авторы из разных стран мира днем проводят уроки флористики, а вечером здесь становится еще красивее — в садах включают подсветку.

На улицах Москвы также цветут сады фестиваля "Цветочный джем", и в это воскресенье по ним проведут бесплатную экскурсию. Начало — в 11 утра, место сбора — возле метро "Третьяковская".

Парк Горького отмечает свой день рождения. Праздник начнется завтра в 12 утра — пройдет большой концерт с участием звезд эстрады. А на Пушкинской набережной все выходные — настоящее застолье: мясные, рыбные и овощные блюда от шеф-поваров лучших столичных ресторанов.

В воскресенье — день истории "Царицына". На поляне музея-заповедника — литературно-музыкальный пикник. В течение всего дня — экскурсии по Большому дворцу, мастер-классы в оранжерее, выставка портретов Екатерины II и исторический квест. Кто его пройдет, тому в качестве приза разрешат выйти на закрытый обычно для посетителей балкон с видом на дворцовую площадь.

И уже завтра в Братеевском каскадном парке стартует международный фестиваль фейерверков. Свои шоу представят команды из восьми стран, в том числе Канады, Пакистана, Индии, Франции. Все это — в сопровождении прекрасной музыки. Впервые в этом году зрители увидят свето-пиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях, а также необычные горизонтальные фейерверки.

В выходные возможны дожди, но будет тепло, так что спорт на свежем воздухе никто не отменял. В воскресенье в 9 часов утра стартует полумарафон "Лужники" — забег на 21 километр по центральным набережным столицы. Обязательно заранее зарегистрируйтесь и на всякий случай захватите с собой дождевики.