Президент наградил экипаж севшего на кукурузное поле Airbus

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал сам глава государства на открытии совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены Золотой Звезды Героя Российской Федерации, бортпроводники – орденами Мужества.

Путин подчеркнул, что надеется, что таких авиапроисшествий в России будет, как можно меньше и подчеркнул, что "качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной".

15 августа 2019 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus-321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский, направляясь в Симферополь. При взлете в оба двигателя попала стая чаек, что привело к отказу техники. У пилотов оставались доли секунды на принятие правильного решения. Они выключили двигатели и посадили лайнер на "брюхо" на местном кукурузном поле. Полет длился менее двух минут.