Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в интервью западным СМИ обвинил Россию в краже американских технологий, в том числе по созданию гиперзвукового оружия.

В своем "Фейсбуке" Захарова напомнила о том, как Вашингтон "украл" у России здания диппредставительств в Сан-Франциско, Вашингтоне, Сиэтле, Мэриленде и Нью-Йорке, а также "выкрал большое число граждан России из третьих стран".

"Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — добавила Захарова.

Кроме того, она предложила присылать ей "интересные исторические факты и современные данные" о том, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира".

"Будет интересно посчитать", — добавила дипломат.



В разгар скандала с "отравлением" Скрипалей российская дипломатическая собственность была передана американской стороне по требованию госдепартамента США.