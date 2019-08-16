"Спартак" и ЦСКА рассудит Еськов, "Динамо" и "Локомотив" – Казарцев

В центральном матче шестого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграет со столичным ЦСКА. Главным арбитром на это противостояние назначен Алексей Еськов.

Помогать Еськову будут Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе, резервным судьей назначен Алексей Матюнин, VAR – Сергей Карасев, инспектор встречи – Сергей Французов. Матч состоится в понедельник, 19 августа.

Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи первого тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, в пятницу, 16 августа, игру "Оренбург – "Сочи" обслужит Михаил Вилков.

В субботу, 17 августа состоятся две встречи: "Урал" – "Крылья Советов" (арбитр – Сергей Иванов) и "Зенит" – "Ахмат" (Алексей Матюнин), а в воскресенье – четыре матча: "Рубин" – "Арсенал" (Владислав Безбородов), "Тамбов" – "Краснодар" (Николай Волошин), "Уфа" – "Ростов" (Евгений Турбин) и "Динамо" – "Локомотив" (Василий Казарцев).