Захват судна с россиянами: подробности

Атташе посольства Российской Федерации в Камеруне Гарегин Мартиросян рассказал, что судно с россиянами, предположительно, было захвачено нигерийскими пиратами.

Соответствующее заявление Мартиросян сделал в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, трое российских моряков на судне "Мармалайта" были захвачены рядом с портом Дуала.

Атташе российского посольства в Камеруне отметил, что ведомство находится в тесном контакте с местными властями, в данном случае с Военно-морским флотом, который в настоящее время занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Представитель датской компании "Ультрабалк" опроверг информацию о том, что грузовое судно принадлежит их организации, сообщает РИА Новости. По его словам, их судно в последний раз находилось в районе происшествия 3-4 месяца назад. "К этому кораблю мы не имеем никакого отношения", — отметил представитель "Ультрабалк".

Компания MarConsult Schiffahrt подтвердила, что захваченное судно принадлежит ей. Также в организации подтвердили похищение восьми из двенадцати членов экипажа, в числе которых трое граждан России.

Стало известно, что все захваченные в Камеруне российские моряки из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска — высший командный состав.

Источник в компании-работодателе также рассказал, что пираты подъехали в ночь с 14-го на 15-е число, когда судно стояло на рейде. Они взобрались на борт и "погромили там все", забрали восемь членов экипажа. Среди оставшихся на судне четырех человек россиян нет.

Ранее МИД России сообщил, что в районе порта Дуала было захвачено грузовое судно "Мармалайта". В настоящее время ведомство активно взаимодействует с правоохранительными органами Камеруна и судовладельцами для скорейшего освобождения моряков.