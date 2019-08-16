Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Как передает РИА Новости, это следует из документа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повышение коснется примерно четырех миллионов россиян.

МРОТ должен равняться прожиточному минимуму работающего человека. Правительство индексирует минимальный размер оплаты труда раз в год до прожиточного минимума второго квартала прошедшего года – обычно за этот период показатель совпадает с годовым.