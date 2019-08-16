Андрей Рублев: не описать словами то, как Федерер принял поражение

Российский теннисист, 70-я ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира в Цинциннати за час обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера (6:3, 6:4). После матча россиянин заявил, что никогда еще не испытывал таких эмоций.

"Это что-то невероятное, потому что сейчас понимаешь, насколько легендарный соперник Роджер, – приводит слова Рублева Gotennis.Ru. – Даже когда я смотрю его матчи со стороны или по телевизору это не так ощущается. А когда ты это на себе испытываешь вживую – его энергию, всю эту энергию стадиона, который его поддерживает – ты понимаешь, какой он чемпион, насколько он реально легенда.

"Я такого еще никогда не чувствовал – у меня до сих пор нет слов от того, какой он легендарный и как он себя ведет. То, как он принял поражение – не описать словами. Федерер просто легенда", – подытожил российский теннисист.

Напомним, Рублев вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с соотечественником Даниилом Медведевым, который в 1/8 финала разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.