Убит брат главаря "Талибана"

В результате прогремевшего в пятницу, 15 августа, взрыва в мечети на западе Пакистана погиб брат Хайбатуллы Ахундзады, лидера радикального движения "Талибан" (запрещено в Российской Федерации).

Reuters сообщает, что всего во взрыве погибли, как минимум, четыре человека. Мечеть находится в 25 километрах от города Кветта.

Погибшего зовут Хафиз Ахмадулла, он был младшим братом лидера талибов.