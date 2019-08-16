Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

Российский миллиардер Михаил Прохоров заключил соглашение о продаже клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" китайскому бизнесмену Джозефу Цаю. Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов.

Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов. Как сообщает ТАСС, в августе Цай выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда долларов.

Таким образом, общая сумма сделки стала рекордом для покупки спортивного клуба Северной Америки. Ранее рекорд удерживал баскетбольный "Хьюстон Рокетс" и клуб по американскому футболу "Каролина Пэнтерз". Оба были приобретены за 2,2 миллиарда долларов.

В июле 2019 года авторитетное финансово-экономическое издание Forbes опубликовало список из самых дорогих спортивных команд мира. "Бруклин" занял в рейтинге 37-е место.

Напомним, Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за 223 миллиона долларов. В 2015-м россиянин стал единоличным владельцем клуба, завершив сделку по покупке оставшихся 20% акций.