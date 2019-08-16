Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

"Прямом эфире" рассекретили архивы НКВД о созданной в 1933 году лаборатории "Андроген", сотрудники которой по личному заданию Сталина должны были найти эликсир молодости для правящей элиты СССР.

Спустя некоторое время лабораторию уничтожили, а ее сотрудников в 1938 году расстреляли. Секретные документы обнаружил в архивах НКВД писатель Игорь Соколов.

Он изучал их 20 лет и рассказал, лаборатория работала в подмосковном поселке Красково на базе одной из дач. На исследования средств не жалели. Предположительно, перед сотрудниками лаборатории были поставлены две цели: продлить жизнь руководящей верхушке и получить алхимическое золото.



Возможно ли, что расстреляли сотрудников "Андрогена" потому, что им удалось раскрыть секреты, которые нельзя было допустить в массы?

Что рассказали гости в студии о том, как поиски этого волшебного средства продолжаются и сегодня?

Какую "алхимическую" историю рассказал правнук Матильды Кшесинской Константин Севенард?

Какой "эликсир молодости" создал в 1930-е годы ученый Алексей Замков — муж знаменитой Веры Мухиной?

Были ли в истории случаи, когда исследователи подбирались к тайне "философского камня" и "алхимического золота"?

И что рассказывают люди, которые и сегодня продолжают искать секрет вечной молодости, вживляя бактерии мозга мамонта, обходясь без сна по 16 лет и употребляя воду из Розового озера в Крыму?

Об алхимических тайнах – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".