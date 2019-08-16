Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus-321

Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила о том, что все матчи шестого тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета "Уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

"Экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество. Мы хотим, чтобы каждый знал о подвиге экипажа", — сообщает пресс-служба РПЛ в социальной сети Twitter.

В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.



Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. pic.twitter.com/fZAJu4wQSc — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 16, 2019

В четверг, 15 августа самолет Airbus-321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский, направляясь в Симферополь. При взлете в оба двигателя попала стая чаек, что привело к отказу техники. Пилоты выключили двигатели и посадили лайнер на "брюхо" на местном кукурузном поле. Полет длился менее двух минут.