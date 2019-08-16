Мощный взрыв на АЗС во Вьетнаме попал на видео

Тринадцать человек, в том числе двое туристов, получили ожоги в результате мощного взрыва на заправке в Камбодже, сообщает Phnompenhpost.com. Камера регистратора запечатлела опасный момент.

ЧП произошло около часа дня в минувшую среду, 14 августа, в провинции Сиемреап. Очевидцы утверждают, что во время перегрузки сжиженного газа из автоцистерны в подземное хранилище произошла утечка. Бросившиеся к шлангу люди ничего сделать не успели — прогремел взрыв, обрушивший крышу АЗС.

В огне пострадали 13 человек, в том числе американец и британец, семеро из них получили сильные ожоги и были доставлены в больницу соседнего Таиланда.

Обломки разлетелись на несколько десятков метров, повредив по меньшей мере пять машин и пару мотоциклов. На тушение пожара ушло около часа, по счастью огонь не перебросился на соседние постройки.

Владелец заправки пообещал выплатить компенсацию всем пострадавшим, но пока так и не появился в полиции.