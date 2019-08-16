В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс
Законодатели считают, что принцип, по которому в "топ" агрегатора попадают заголовки новостных статей, является порой причиной того, что в списке главных новостей оказываются недостоверные сведения.
Недостоверной новость становится по нескольким причинам, и не всегда она является таковой при её первичной публикации, что вызывает дополнительные сложности с их выявлением.
"Очевидно, что ни Яндексу, ни Госдуме фейковые новости не нужны и невыгодны", — заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Проблема ещё и в том, что система ранжирования у новостных агрегаторов строится без учёта проверки достоверности информации.
Это крайне сложно было бы сделать, даже если бы новости отбирались сотрудниками компаний. Ещё сложнее это организовать, принимая во внимание, что тот же Яндекс собирает "топ" новостей автоматическим способом, и отбор заголовков осуществляется без учёта правдивости содержания статей.
Не следует забывать, что новость, как информационный продукт, со временем не только устаревает и теряет актуальность, но также теряет и достоверность.
Так и случилось пару дней назад с сообщением о якобы возникших у депутатов мыслях запретить эксплуатацию старых автомобилей.
В течение дня выяснялась, что инициатива принадлежит не всему депутатскому корпусу, а зампреду думского комитета по экономической политике и промышленности Альфие Когогиной.
Позднее она прокомментировала свою идею, и обнаружились другие подробности, а именно, что предполагаемые ограничения никак не должны касаться частных владельцев легковых автомобилей.
Однако в выдаче топовых новостей Яндекса долгое время находились заголовки первоначального вида, вызвавшие активную реакцию интернет-пользователей, посчитавших, что идея о "запрете" ущемляет права автовладельцев.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев увидел в происходящем политическую подоплёку. "Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации”, — прокомментировал Исаев ситуацию, когда новость, уже опровергнутая одним из её источников, по-прежнему остаётся в верхних строчках выдачи новостных агрегаторов.
Исаев рассказал "Интерфаксу", что в сентябре, когда депутаты соберутся на осеннюю сессию, они собираются встретиться с компаниями-агрегаторами новостей, чтобы узнать, "зачем они это делают".
Очевидно уже сейчас, что сентябрьский разговор будет непростым.
Дело в том, что, как объясняют в компании Яндекс, алгоритм действует в автоматическом режиме, и группировка новостей осуществляется по схожести слов в текстах новостей агентств.
"Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю, в первую очередь, ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", — цитирует ТАСС пресс-службу Яндекс.
Какой выход в сложившейся ситуации найдут депутаты и агрегаторы новостей — большой вопрос.
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