Эдвин Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА

Бывший голкипер сборной Голландии и "Манчестер Юнайтед", ныне генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар вошел в стратегический совет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Голландец займет этот пост на четыре года. Как сообщает пресс-служба организации, помимо ван дер Сара, в совет вошли Педро Лопес Хименес ("Реал"), Рауль Санлехи ("Арсенал") и Питер Лоуэлл ("Селтик").