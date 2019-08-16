Стрелок из Котельников арестован

Мужчина, забаррикадировавшийся с оружием в магазине подмосковных Котельников 15 августа, по решению суда заключен под стражу.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного полицейского главка.

Ранее сообщалось, что вечером 15 августа уроженец Молдавии ворвался в магазин Котельников и устроил стрельбу в потолок.

Все находившиеся в помещении успели выбежать, мужчина закрылся в магазине и требовал, чтобы к нему пришла бросившая его жена. При этом он употреблял спиртное.

Полиция вела с ним переговоры около шести часов, затем его удалось задержать.



В результате инцидента никто не пострадал. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Во время допроса задержанный раскаялся, а также сообщил, что около 20 лет у него было условный срок, но за какое правонарушение, пока неизвестно.