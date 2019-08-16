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16 августа 201918:55

"Фризиум" для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации

Global Look Press

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы те полноценно информировали родителей детей, которые нуждаются в редких препаратах.

По мнению Огуля, это нужно для того, чтобы родители могли получить подробную информацию обо всех возможных вариантах решения проблемы с лекарством, чтобы они четко знали, как действовать, куда обращаться, звонить. "А получается, что у нас во времена всеобщей информатизации люди не знают, как поступить в том или ином случае", — заявил политический деятель. Также он отметил, что медицина не является единственной сферой, где такое происходит. По словам Огуля, в 21 веке таких ситуаций не должно быть.

Политик также подчеркнул, что в произошедшей накануне ситуации недопустимо называть мать ребенка-инвалида преступницей, сообщает РИА Новости. Главная причина случившегося, по мнению Огуля, отсутствие информированности со стороны органов власти — мать ребенка просто не знала, что предпринять. "Сказал врач "найдите такое лекарство", а где и как? Вот и ищут в интернете, ввозят незаконно", — отметил зампред Госдумы по охране здоровья.

Леонид Огуль заявил, что в данной ситуации он на стороне женщины, как и на стороне тех, кто уже сталкивался с подобной ситуацией. Политический деятель подчеркнул, что у матери больного ребенка на первом месте стоит задача — борьба с болезнью. Ни одна мать, по мнению Огуля, не будет думать, является зарегистрированным лекарство или нет. Потому Минздраву необходимо провести тщательный анализ всех назначений медиками незарегистрированных лекарственных средств.

В настоящее время Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза на территорию России препарата "Фризиум". Задержанная при попытке получить лекарство женщина проходит по делу как свидетель.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных отделений "Почты России" 12 августа таможенники задержали женщину, которая получала посылки с противосудорожным препаратом. Общий размер партии составил шестьсот таблеток.

Задержанная объяснила, что заказала лекарство без рецепта для своего 25-летнего сына, страдающего от эпилепсии.

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