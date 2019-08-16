Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

Российское посольство в Камере пытается установить, где сейчас находятся российские моряки, похищенные пиратами.

"Никакой информации об их местонахождении и состоянии здоровья нет. В данный момент мы выясняем это. Похитители пока не выдвигали никаких требований", — рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта". Пираты захватили 8 из 12 членов экипажа, в том числе трех россиян.

Между тем, в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) призвали создать при поддержке ООН международную независимую организацию по борьбе с пиратством. Как сообщил РИА Новости глава РПСМ Юрий Сухоруков, в организации внимательно следят за ситуацией с захваченными россиянами и готовы оказать помощь и поддержку морякам и их семьям.