Женщина в Воронеже возле храма оставила младенца: ее разыскивают

В Воронеже у входа в кафедральный собор женщина оставила новорожденного ребенка. В настоящее время ее разыскивают.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Воронежской области. В местное отделение полиции 14 августа около 6:30 поступило сообщение об обнаружении младенца. Его оставили в сумке возле храма.

На опубликованном видео видно, как женщина, укрывшая голову платком, подходит ко входу собора и оставляет там сумку, затем уходит. Ее личность пока не установлена, полиция просит оказать содействие в розыске женщины.