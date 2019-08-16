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Аварийная посадка А321 в Жуковском 34 минуты назад
Колония пернатых: могли ли свалки вокруг аэропорта Жуковский привлечь птиц-убийц
Несмотря на все, что сделал Дамир Юсупов, он сегодня решил извиниться перед пассажирами за то, что не доставил их в Симферополь. Командир экипажа вместе с коллегами пообщался с журналистами в Екатеринбурге. Георгия Мурзина на встрече не было: он сейчас в больнице с ушибами грудной клетки. Юсупов рассказал о том, что происходило в кабине лайнера в те судьбоносные минуты, когда пилоты решали, как действовать, а также объяснил, почему они действовали так, а не иначе.
Кажется, эти сутки не закончатся для него никогда. Скромный и немногословный Дамир Юсупов с трудом справляется со свалившейся на него славой и совсем не считает себя героем. На вопрос о том, что он сообщил пассажирам, пилот рассказал:
"Пассажирам ничего не сообщал. Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил их до места назначения. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, также желаю все-таки не бояться летать".
Но Дамир Юсупов, конечно, настоящий герой, без всяких скидок. Он смог принять единственное верное решение за доли секунды. Выходит из строя левый двигатель — надо продолжать взлет, но потом почти сразу — правый. И вот 90-тонная машина уже падает. Надо как можно плавнее прижать ее к земле, причем успеть сделать это до автотрассы. Иначе — верная гибель, ведь в баках десять тонн керосина. Нельзя было и выпускать шасси.
"Перед собой видел кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко. Старался посадить с наименьшей вертикальной скоростью. Смотрел, как можно мягче сесть, проскользил плавно".
Пилоты регулярно проходят переподготовку в учебном центре, отрабатывают нештатные ситуации — посадка на фюзеляж без шасси в том числе.
"Нам пришлось убрать двигатель. Выключить, соответственно, рычаги управления в двигателе, ну и принять решение о посадке — выполнять ее, не выпуская шасси", — рассказал пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Владимир Деминский.
Экипаж действовал строго по инструкции. Но это и есть профессионализм — не растеряться, не испугаться, находясь в одном мгновении от гибели. Бортпроводники эвакуировали всех пассажиров за минуту, хотя по регламенту на это отводится девяносто секунд.
"Работал там уже как робот, то есть делал все, как учили. Раз, быстренько отстегнуть, сказать команду, двери открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших", — поделился старший бортпроводник самолета А321 Дмитрий Ивлицкий.
Первая же версия пока и остается основной — попадание птиц в двигатель. Стаю чаек перед самым взлетом видели пассажиры.
"У меня не мнение, у меня не точка зрения — у меня фотографии вот тех тушек чаек, которые остались на взлетно-посадочной полосе после столкновения с самолетом", — рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Далеко за доказательствами ходить не пришлось — на крыше административного здания местной свалки обосновалась настоящая колония пернатых. Вот она — мусороперегрузочная станция, в непосредственной близости от аэропорта. Отсюда до взлетно-посадочной полосы — всего километр. Свалка работает в интенсивном режиме, мусоровозы въезжают и выезжают каждые две-три минуты. Над ней постоянно кружат птицы. Вполне возможно, что стая чаек, полетевшая отсюда, и врезалась в самолет. Ежедневно — шестьсот кубометров отходов и все — на открытом воздухе. Навес от птиц так и не удосужились поставить. Пушка для отпугивания тоже не действует.
"Она работает через какой-то промежуток времени, дает некий сигнал", — прокомментировал генеральный директор компании "Экотранс" Василий Еричев. На вопрос о том, понимает ли он сам, как работает пушка, тот отвечает "нет". Еще на один вопрос о том, довольны ли работой устройства, Еричев отвечает, что они не имели возможность его проверить.
В Минэкологии Московской области пообещали, что заставят оператора станции устранить все нарушения, а территория вокруг озера будет расчищена до 2020 года. А вот что делать с оборудованием, которое на аэродроме должно отпугивать птиц, непонятно. За орнитологическое обеспечение безопасности полетов на взлетно-посадочной полосе отвечает ЛИИ имени Громова. Там заявили, что оборудование было исправно. Но, судя по всему, изменений требует вся система.
"Мы все понимаем, что, купив один прибор, нажав на кнопку включения, мы об этой проблеме точно не забудем", — прокомментировал ситуацию руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
В аэропорту Жуковский сейчас продолжают работу по доставке багажа пассажирам.
"На сегодня непосредственно в аэропорту уже выдано тридцать три клади и пятьдесят четыре отправлено утренним рейсами в семь утра, а в девять — в Симферополь, то есть пятьдесят четыре места багажа уже находятся там. Тридцать три, непосредственно, забрали здесь, в аэропорту, также тридцать шесть заявок пришло по доставке по месту прибывания", — рассказал первый заместитель генерального директора АО "РАМПОРТ АЭРО" Евгений Солодилин.
Следователи СКР отрабатывают все версии, не только орнитологическую (так положено). Они почти круглосуточно работают на месте аварии.
Борт "Уральских авиалиний" еще как минимум трое суток будет стоять в поле — там, где он и приземлился. На месте работают специалисты следственного комитета. Ожидается прибытие представителей компании Airbus. Они также осмотрят борт и место падения. Только после этого будет принято решение, что делать с самолетом. Скорее всего его доставят в Летно-испытательный институт имени Громова.
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