Освобожденный иранский танкер покинет Гибралтар под другим названием

Освобожденный накануне иранский танкер "Грейс-1" готовится покинуть Гибралтар, но под другим названием и под флагом Ирана. Куда направится судно, неизвестно. Однако в США, которые добивались дальнейшего ареста танкера и экипажа, уже пригрозили команде серьезными проблемами.

После полутора месяцев ареста экипаж иранского танкера готовится выйти в Средиземное море с полными трюмами и новым названием "Адриан Дарья". Решение Гибралтара, где не поддались давлению США, удивило многих.

"На данный момент мы больше не видим разумных оснований для того, чтобы задерживать танкер. То, что одна сторона в этом вопросе является супердержавой, а Гибралтар не является таковой, здесь не имеет значения", — заявил Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара.

Предотвратить удар по своей репутации США не помогло и ходатайство о продлении ареста судна. Если Гибралтар его просто отклонил, то Иран и вовсе обвинил Штаты в попытке преступления.

"США попытались прибегнуть к злоупотреблению законом, чтобы похитить нашу собственность в нейтральных водах после того, как им не удалось добиться своих целей посредством экономического терроризма", — сообщил Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана.

Пока в Иране произошедшее называют победой дипломатии и провалом политики Белого дома, американцы на фоне обидного для них решения суда грозят составить списки тех, кому въезд в США может быть запрещен.

"США считают, что "Грейс 1" помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с судном", — пригрозил Морган Ортэгус, официальный представитель Госдепартамента США.

Под новым названием и иранским флагом танкер продолжит ход сразу после дозаправки. Как скоро сделать тоже самое сможет британский танкер, задержанный Ираном, вопрос пока открытый.

Акватория порта Бендер-Аббас и его уже знаменитый "пленник" танкер "Стена Имперо". Уже месяц с момента его задержания здесь ничего не происходит. Не исключено, что Иран просто выжидает, пока его танкер окажется в безопасных водах.