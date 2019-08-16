"Оренбург" и "Сочи" поделили очки в матче шестого тура РПЛ

В матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с дебютантом чемпионата командой "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 46-й минуте открыл защитник гостевой команды Никита Калугин, срезавший мяч головой в свои ворота. На 68-й минуте нападающий сочинской команды Дмитрий Полоз восстановил равенство в счете, реализовав пенальти.

"Сочи" с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре "леопарды" 26 августа на выезде сыграют с "Уралом", а оренбуржцы днем ранее в Туле встретятся с местным "Арсеналом".