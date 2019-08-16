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16 августа 201920:53

В США прооперирован лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

EPA

Лидеру большинства в Сенате США 77-летнему республиканцу Митчу Макконнеллу провели успешную операцию на плече в его родном городе Луисвилле.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря политика Дэвида Поппа.

Попп подчеркнул, что ходе операции врачи устранили сенатору последствия перелома плеча, полученного в начале августа, когда Макконнел упал в своем доме в штате Кентукки.

Он отметил, что его шеф "благодарен команде хирургов за их мастерство".

После травмы Макконнелл, который 6 раз переизбирался сенатором от Кентукки и намерен вновь добиться этого поста в 2020 году, работал из дома.

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