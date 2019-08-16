Барти вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где может сыграть с Кузнецовой

Австралийская теннисистка, вторая ракетка мира Эшли Барти в четвертьфинале турнира в американском Цинциннати в трех сетах за один час 45 минут обыграла представительницу Греции Марию Саккари – 5:7, 6:2, 6:0.

Барти 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14, а у Саккари, занимающей 33-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, австралийка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей пары Карлина Плишкова (Чехия, 3) – Светлана Кузнецова (Россия, 153).