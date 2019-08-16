"Спартак" предоставил экипажу Airbus А-321 пожизненное право посещения домашних матчей

Московский футбольный клуб "Спартак" предоставил бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей на "Открытие Арене" экипажу самолета "Уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

"Мы гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартак", – сообщает пресс-служба "красно-белых".

Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»https://t.co/ZHSffbO3qp#Спартак — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 16, 2019

Ранее стало известно, что все матчи шестого тура чемпионата России начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A-321.

В четверг, 15 августа самолет Airbus-321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский, направляясь в Симферополь. При взлете в оба двигателя попала стая чаек, что привело к отказу техники. Пилоты выключили двигатели и посадили лайнер на "брюхо" на местном кукурузном поле. Полет длился менее двух минут.

Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В понедельник, 19 августа подопечные Олега Кононова в рамках шестого тура РПЛ на поле "Открытие Арены" сыграют с ЦСКА.