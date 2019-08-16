Россияне привлекли внимание африканских пиратов, как выгодная добыча
Пираты напали на судно в районе камерунского порта Дуала и похитили восьмерых моряков, среди них трое россиян. Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих, их жизни ничего не угрожает, но пираты наверняка будут требовать выкуп. Дипломаты активно взаимодействуют с местными властями и судовладельцами, чтобы освободить наших соотечественников как можно скорее. Почему именно это судно привлекло пиратов?
Это был фирменный почерк африканских пиратов. На сухогруз напали в акватории камерунского порта в ночь со среды на четверг. В это время судно находилось на якорной стоянке и поэтому было максимально беззащитно. Похищение моряков – скорее всего и было основной целью разбойников.
"У пиратов есть целая сеть своих осведомителей. Они прекрасно знают о возможностях судна. Знают какой груз на судне. Для них самая главная информация – насколько легко забраться на судно", — рассказал Василий Гуцуляк, профессор Российского университета транспорта.
По мнению экспертов, нападающие хорошо знали, что судно плохо охранялось.
В заложниках 8 из 12 членов экипажа. Трое из них – российские моряки, они как правило управляют иностранными судами, а значит за них можно попросить хороший выкуп. По данным некоторых СМИ в руках у пиратов сейчас выходцы из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга.
"Трое российских моряков находились на судне "Мармалайта", на которое напали, предположительно, нигерийские пираты", — рассказал Гарегин Мартиросян, атташе посольства РФ в Камеруне.
Сухогруз "Мармалайта" принадлежит датской компании. Каждый день у берегов Африки грабят до трех судов. По приблизительным подсчетам ежегодный ущерб от нападений составляет 20 миллиардов долларов в год.
"Практика переговоров с пиратами такова, что чаще всего они проходят за закрытыми дверями. Чаще всего используются традиционные посредники. Чаще всего пираты называют астрономические суммы, но потом становятся более-менее сговорчивыми", — проинформировал Гуцуляк.
В начале года шестеро российских моряков провели в плену почти месяц. Почерк тот же – захват судна, похищение, требование выкупа и переговоры. Подробности обмена и сумма выкупа, как правило, держатся в тайне. Вся ответственность обычно — на судовладельце и властях страны, на территории которой действуют пираты. Датская компания уже заявила, что разбирается с инцидентом.
"Контакты с представителями преступных организаций осуществляются судовладельцем. Который заинтересован в возврате грузов, судна, поскольку это колоссальные убытки и в возврате граждан разных стран, которые на этом судне ходят", — говорит Станислав Кузлякин, эксперт в области морского права.
В российском посольстве сообщают, что наших моряков сейчас ищут силы камерунского флота. По предварительной версии на судно напали банды из Нигерии. С момента похищения экипажа прошло почти двое суток. Однако, никаких требований пираты пока не выдвигали.
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