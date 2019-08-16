Массовое отравление: пенсионер готовил масло для семьи и друзей

Подсолнечное масло, ставшее причиной отравления семи жителей Ульяновской области, было изготовлено частным образом в домашних условиях.

"Масло произвел не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых", — рассказала ТАСС заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

Среди отравившихся дочь пенсионера, ее муж, а также их родственники и друзья. Сам мужчина уверяет, что в магазинах этого масла нет, отметила Снежинская.

Ранее в медицинские учреждения поступили семеро местных жителей, в том числе два ребенка, с кровотечениями различной степени интенсивности. Впоследствии, двое из них — женщина и мужчина — скончались.

Возбуждено уголовное дело. Остатки растительного масла изъяты и отправлены на исследование.