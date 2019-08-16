Левандовски – автор первого гола в новом сезоне чемпионата Германии

В рамках первого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" принимает берлинскую "Герту". На 24-й минуте польский нападающий хозяев поля Роберт Левандовски открыл счет в игре.

Таким образом, 30-летний форвард стал автором первого гола в новом сезоне бундеслиги. Примечательно, что Левандовски на протяжении пяти сезонов подряд забивает в матче открытия.

Напомним, Роберт стал игроком "Баварии" летом 2014 года, перейдя из дортмундской "Боруссии". На его счету 290 матчей, 202 гола и 61 голевая передача в бундеслиге, а также 106 игр и 57 голов за сборную Польши.