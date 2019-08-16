Молния убила 5 человек на пляже

На западе Кубы разряд молнии убил сразу 5 человек — двое взрослых и трое детей. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.

Инцидент произошел на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны. Люди попытались укрыться от стихии под деревом, куда и ударила молния, передает "Интерфакс".