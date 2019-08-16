16 августа 201923:25
Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Тревожный сигнал поступил в дежурную часть вневедомственной охраны из финансового учреждения, расположенного на ул. Большая Тульская. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали жителя столицы, находившегося в нетрезвом состоянии, передает ТАСС.
По словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник, угрожая служащим отделения банка топором, требовал погасить его долговые обязательства по кредиту. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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