Футболист "Лиона" забили шесть безответных мячей в ворота "Анже"

В матче второго тура чемпионата Франции "Лион" на поле домашней арены "Стад де Люмьер" разгромил "Анже". "Львы" отправили в ворота соперника шесть безответных мячей – 6:0.

У победителей встречи по два мяча забили Мусса Дембеле (36-я, 65-я минуты) и Мемфисс Депай (42, 48), а также по разу отличились Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72). Ауа, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи.

"Лион" с шестью очками лидирует в турнирной таблице, а "Анже" расположился на восьмой строчке, имея в активе три очка. В следующем туре лиги 1 "львы" 27 августа на выезде сыграют с "Монпель", а "черно-белые" тремя днями ранее встретятся с "Мецем".