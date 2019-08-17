Гол Адуриса на 89-й минуте принес победу "Атлетику" в матче с "Барселоной"

В матче первого тура чемпионата Испании "Атлетик" на поле домашнего стадиона "Сан-Мамес" в Бильбао обыграл "Барселону" с минимальным счетом – 1:0. Победу баскам принес Ариц Адурис, который вышел на замену на 88-й минуте и забил мяч спустя несколько секунд.

Аргентинский нападающий "сине-гранатовых" Лионель Месси впервые за десять лет пропустил матч открытия нового сезона, 32-летний форвард не смог принять участие в игре из-за травмы икроножной мышцы, которое он получил 5 августа во время тренировки.

В следующем туре испанской примеры каталонцы в воскресенье, 25 августа примут севильский "Бетис", а баски днем ранее на выезде сыграют с "Хетафе"