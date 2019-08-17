Палестинский цугцванг: Израиль отказал во въезде двум представительницам Конгресса США

Американская конгрессвумэн Рашида Тлаиб отказалась от поездки на Ближний Восток. Палестинка по происхождению заявила, что не согласна на унизительные условия, выдвинутые Израилем. Ранее еврейское государство отказало во въезде Тлаиб и еще одной конгрессвумэн – обе они выступали с жесткой критикой политики Тель-Авива. Почему против этих двух женщин ополчились разом и Биньямин Нетаняху, и Дональд Трамп?

Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, одна этническая палестинка, другая — уроженка Сомали, две яркие и популярные конгрессвумен от Демократической партии США не попадут на территорию Израиля. Министр внутренних дел Арье Дери запретил им въезд в страну.

В Конгрессе отнеслись к этому, как к оскорблению, а один из лидеров демократов, сенатор Берни Сандерс потребовал сократить военную помощь Израилю, заявив:" Если они не пускают наших законодателей, то зачем они берут наши деньги?" Еще месяц назад в Израиле, скрепя сердце, решили принять Талиб и Омар, понимая, что отказ обойдётся стране дороже. Члены Конгресса планировали сразу из аэропорта имени Бен Гуриона направиться в Палестину, посетить Рамаллу, Хеврон, Вифлеем и закончить визит осмотром Храмовой горы в Иерусалиме в сопровождении палестинских должностных лиц.

Перед выборами в Кнессет две статусные американки, не устававшие критиковать политику правительства Нетаньягу по отношении к Палестине, могли изрядно испортить настроение израильскому премьеру, но ссориться с партией демократов, которую традиционно поддерживает большинство американских евреев, никто не хотел. Однако в дело вмешался Дональд Трамп. У него тоже близятся выборы. За день до планировавшегося визита он предложил израильским чиновникам не пускать в страну своих политических противниц, написав в твиттере, что иное решение было бы "непростительной слабостью".

После этого у Беньямина Нетаньягу уже не было выбора. Он просто не мог рисковать личными отношениями с Дональдом Трампом, не мог поставить его в неловкое положение. И конгрессвумен отказали в праве въезда в Израиль.

Премьер Израиля ссылался на принятый недавно закон, позволяющий запретить сторонникам бойкота Израиля въезд на территорию страны. Беньямину Нетаньягу пришлось выбирать одно из двух плохих решений. Реакция последовала и от партии демократов, увидевших в этом оскорбление Конгресса, и в рядах оппозиции, где ехидно заметили, что "Правительство решило доказать, что нет никакой оккупации палестинских территорий, не пустив в Палестину двух американок".

Очевидно, пытаясь сгладить конфликт, Рашиде Тлаиб предложили въехать в Израиль по гуманитарным соображениям, поскольку на Западном Берегу проживает её 90-летняя бабушка, но обставили разрешение на въезд многочисленными условиями: запретом на политические заявления и призывы к бойкоту Израиля. Однако депутат Конгресса отказалась, написав в своём титре:" Заткнуть мне рот и обращаться со мною как с преступницей, это не то, чего хочет от меня моя бабушка. Это убило бы часть меня....это идёт вразрез со всем, во что я верю, с борьбой против расизма, угнетения и несправедливости".

Стратегическое партнёрство с США — один из важнейших внешнеполитических приоритетов Израиля. И в этих условиях Беньямину Нетаньягу остаётся только молиться, чтобы следующим президентов США вновь стал Дональд Трамп, а не его апоцентр из партии демократов.