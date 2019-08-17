Палестинский цугцванг: Израиль отказал во въезде двум представительницам Конгресса США
Американская конгрессвумэн Рашида Тлаиб отказалась от поездки на Ближний Восток. Палестинка по происхождению заявила, что не согласна на унизительные условия, выдвинутые Израилем. Ранее еврейское государство отказало во въезде Тлаиб и еще одной конгрессвумэн – обе они выступали с жесткой критикой политики Тель-Авива. Почему против этих двух женщин ополчились разом и Биньямин Нетаняху, и Дональд Трамп?
Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, одна этническая палестинка, другая — уроженка Сомали, две яркие и популярные конгрессвумен от Демократической партии США не попадут на территорию Израиля. Министр внутренних дел Арье Дери запретил им въезд в страну.
В Конгрессе отнеслись к этому, как к оскорблению, а один из лидеров демократов, сенатор Берни Сандерс потребовал сократить военную помощь Израилю, заявив:" Если они не пускают наших законодателей, то зачем они берут наши деньги?" Еще месяц назад в Израиле, скрепя сердце, решили принять Талиб и Омар, понимая, что отказ обойдётся стране дороже. Члены Конгресса планировали сразу из аэропорта имени Бен Гуриона направиться в Палестину, посетить Рамаллу, Хеврон, Вифлеем и закончить визит осмотром Храмовой горы в Иерусалиме в сопровождении палестинских должностных лиц.
Перед выборами в Кнессет две статусные американки, не устававшие критиковать политику правительства Нетаньягу по отношении к Палестине, могли изрядно испортить настроение израильскому премьеру, но ссориться с партией демократов, которую традиционно поддерживает большинство американских евреев, никто не хотел. Однако в дело вмешался Дональд Трамп. У него тоже близятся выборы. За день до планировавшегося визита он предложил израильским чиновникам не пускать в страну своих политических противниц, написав в твиттере, что иное решение было бы "непростительной слабостью".
После этого у Беньямина Нетаньягу уже не было выбора. Он просто не мог рисковать личными отношениями с Дональдом Трампом, не мог поставить его в неловкое положение. И конгрессвумен отказали в праве въезда в Израиль.
Премьер Израиля ссылался на принятый недавно закон, позволяющий запретить сторонникам бойкота Израиля въезд на территорию страны. Беньямину Нетаньягу пришлось выбирать одно из двух плохих решений. Реакция последовала и от партии демократов, увидевших в этом оскорбление Конгресса, и в рядах оппозиции, где ехидно заметили, что "Правительство решило доказать, что нет никакой оккупации палестинских территорий, не пустив в Палестину двух американок".
Очевидно, пытаясь сгладить конфликт, Рашиде Тлаиб предложили въехать в Израиль по гуманитарным соображениям, поскольку на Западном Берегу проживает её 90-летняя бабушка, но обставили разрешение на въезд многочисленными условиями: запретом на политические заявления и призывы к бойкоту Израиля. Однако депутат Конгресса отказалась, написав в своём титре:" Заткнуть мне рот и обращаться со мною как с преступницей, это не то, чего хочет от меня моя бабушка. Это убило бы часть меня....это идёт вразрез со всем, во что я верю, с борьбой против расизма, угнетения и несправедливости".
Стратегическое партнёрство с США — один из важнейших внешнеполитических приоритетов Израиля. И в этих условиях Беньямину Нетаньягу остаётся только молиться, чтобы следующим президентов США вновь стал Дональд Трамп, а не его апоцентр из партии демократов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна
- Президент наградил экипаж севшего на кукурузное поле Airbus
- Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
- Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновске
- Трамп подумывает о приобретении Гренландии
Самое читаемое
-
Новая схема кражи денег с карт работает безотказно
- Минобороны опубликовало видео с "Охотником"
- Ревнивый стрелок сдался полиции после того, как получил бутылку коньяка
- Потеряли надежду, но нашли живым: как искали пропавшего под Омском мальчика
- Убийство россиянок в Мюнхене: доказательством стали коврик для ног и следы крови
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Золотая молодежь: сын чиновника истязает жену
Вести.Экономика
-
Кто теперь главный кредитор США? Это больше не Китай
- Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете
- Саудовская Аравия резко меняет направление экспорта
- Почем Гренландия? Дональд Трамп приценивался к острову
- Пойдет ли евро на паритет с долларом?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год
- Volkswagen Polo в России лишился одной из версий и подорожал
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах
- Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Врачи напоминают, что ватные палочки опасны
- Насколько мы одиноки? Все зависит от года рождения
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- На депрессию лучше влияют умеренные тренировки
- Глобальное исследование показало, какие продукты лучше всего защитят от болезней
Вести в 20.00
-
Героический экипаж
- Российские военные водители стали лучшими на АрМИ-2019
- Разрушительный тайфун добрался до России
Вести-Москва
-
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского
- Вывоз отходов: подмосковные мусоровозы станут "умными"
- Автосервис, шиномонтаж или ночлежка: чем опасно нестандартное использование московских гаражей
- Остановка в Красногорске ждет своих автобусов уже 30 лет
- Два "Черных квадрата" сразу: обновленная экспозиция Третьяковки на Крымском Валу
- Выходные: фестиваль фейерверков, прогулка по садам и день рождения Парка Горького
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Без права на ошибку. Что известно о жесткой посадке А321
- Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- В Москву идет аномальная жара
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала