Павел Колобков анонсировал открытие спортивного центра под Астраханью в будущем году

Центр гребных видов спорта в Астраханской области достроят в 2020 году. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в регион министра спорта Павла Колобкова. Проект включает в себя несколько зданий, в том числе физкультурно-оздоровительный, медицинский корпус, гостиницу.

Объект готов на 80 процентов, сообщает телеканал "Россия 24". Рабочие завершили возведение береговых укреплений. Сейчас идет внутренняя отделка. Строительство тренировочной базы началось в 2010 году, но из-за проблем с финансированием объект был заморожен. В 2018 году работы возобновили.